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05 Haziran 2020, Cuma
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tam gaz

Antalya tam gaz

'da deplasmanda ile oynayacak , yönetiminde yaptığı antrenmanda taktik çalıştı.

'da deplasmanda ile oynayacak , yönetiminde yaptığı antrenmanda taktik çalıştı. Kırmızı-beyazlılar iki grup halinde taktik çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. İdman öncesi takımın yıldızları Hakan Özmert, Sangare ve Bünyamin Balcı için doğum günü kutlaması yapıldı.
  1. 5.6.2020
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