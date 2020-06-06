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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Murat kapışması

Murat kapışması

'in iki ekibi ile , bu kez transferde birbirine rakip oldu. Gelecek sezon için kadro planlaması hazırlıklarına başlayan iki ekip, Menemenspor'un genç golcüsü 'ı takibe aldı.

'in iki ekibi ile , bu kez transferde birbirine rakip oldu. Gelecek sezon için kadro planlaması hazırlıklarına başlayan iki ekip, Menemenspor'un genç golcüsü 'ı takibe aldı. Geçtiğimiz sezon A Takım'a yükselen 19 yaşındaki oyuncu, bulduğu az sürede dikkat çekmeyi başardı. Lig'de 8 maçta 206 dakika oynayan Murat, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Kupada ise 2 karşılaşmada 109 dakika süre alan genç oyuncu, skora katkı yapmadı. Alanya ile 'nın, kanatlarda da görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç futbolcu için kısa sürede harekete geçmesi bekleniyor.
  1. 6.6.2020
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