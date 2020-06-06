Alanyaspor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Alanyaspor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

ekiplerinden , futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına 3. kez uygulanan corona virüsü () testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

ekiplerinden Aytemiz , futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına uygulanan corona virüsü () test sonuçlarının tümünün negatif çıktığını duyurdu.

Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize üçüncü kez uygulanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

  1. 06.06.2020
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