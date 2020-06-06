Alanyaspor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına 3. kez uygulanan corona virüsü (Covid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına uygulanan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tümünün negatif çıktığını duyurdu.
Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize üçüncü kez uygulanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize üçüncü kez uygulanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. #AytemizAlanyaspor pic.twitter.com/2no6sahecD— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) June 6, 2020
- 06.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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