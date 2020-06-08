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08 Haziran 2020, Pazartesi
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’da testler negatif çıktı

Alanyaspor’da testler negatif çıktı

Aytemiz 'da üçüncü kez yapılan Kovid- 19 testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu.

Aytemiz 'da üçüncü kez yapılan Kovid- 19 testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize üçüncü kez uygulanan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Turuncu-yeşillilerde daha önce yapılan koronavirüs testlerinde de pozifif vakaya rastanmamıştı.
  1. 8.6.2020
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