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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Hedefimiz

Hedefimiz Avrupa

Başkanı , hayalleri konusunda iddialı konuştu.

Başkanı , hayalleri konusunda iddialı konuştu. Başkan Öztürk, "Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek istiyorum. İlk senemde beşinci olduk. İkinci sene yedinci olduk. Şimdi kupada yarı finaldeyiz. Umarım bu sene hedefimize ulaşırız" temennisinde bulundu.
  1. 11.5.2020
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