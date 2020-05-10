Antalyaspor'da keyifli idman! - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Antalyaspor'da keyifli idman!

'da keyifli idman!

Antalyaspor'da keyifli idman!

ekiplerinden Fraport Tav , corona virüsü salgını nedeniyle verilen arada gruplar halinde çalışmalara devam etti. ekibinde futbolcular, idman sırasında neşeli görüntüler verdi.

Fraport TAV , Covid-19 tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından başladığı antrenmanlarında 3'üncü günü geride bıraktı. Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular neşeli görüntüler verdi.

Tuna, bugünkü idmanda futbolculara fizik kondisyon antrenmanı ve toplu çalışma yaptırdı. Antrenmanı Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da izledi. FTA Antalyaspor, yarın da antrenmanlarını sürdürecek.

  1. 10.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor'da keyifli idman! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA