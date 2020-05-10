Antalyaspor'da keyifli idman!
Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor, corona virüsü salgını nedeniyle verilen arada gruplar halinde çalışmalara devam etti. Akdeniz ekibinde futbolcular, idman sırasında neşeli görüntüler verdi.
Fraport TAV Antalyaspor, Covid-19 tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından başladığı antrenmanlarında 3'üncü günü geride bıraktı. Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular neşeli görüntüler verdi.
Tuna, bugünkü idmanda futbolculara fizik kondisyon antrenmanı ve toplu çalışma yaptırdı. Antrenmanı Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da izledi. FTA Antalyaspor, yarın da antrenmanlarını sürdürecek.
- 10.05.2020
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