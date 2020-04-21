Berg sesleri - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Berg sesleri

Berg sesleri

Berg sesleri

ayrılma ihtimali olan Jahovic’in halefini ’da buldu. Kırmızı beyazlılar, ’ın 33’lük İsveçli forveti ’i listesine ekledi.

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada sezonun geleceğini planlayan Antalyapor, gelecek yıl için de kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlılar, 'nin radarında olan Adis Jahovic'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı, Makedon golcünün alternatifini belirledi. Güney ekibi, forması giyen 'i gündemine aldı. 33 yaşındaki İsveçli golcünün sözleşmesinin bitmesini fırsat bilen kırmızı- beyazlı yönetimin, nabız yoklamasına başladığı öğrenildi. İsveç da oynayan Berg'in, 'dan ayrılmak istediği bildirildi.

MİLLİ FORMAYLA 76 MAÇ
Sezon başında Al-Ain'den Krasnodar'a transfer olan Berg, 26 maçta 6 gol 1 asistle oynadı. Kariyerinde Göteborg, Groningen, PSV, Hamburg ve Panathinaikos gibi takımlarda görev yapan tecrübeli forvet, Takımı'nda ise 76 karşılaşmada boy gösterdi ve 21 kez ağları sarstı. 'ye karşı da 5 maça çıkan Berg, bu mücadelelerde gol bulamadı. Öte yandan 'un çalışmalara yeniden başlayacağı tarihin de belli olduğu iddia edildi. İki günde bir telekonferansla çalışan kırmızı- beyazlıların, mayıs ayının ikinci haftasında top başı yapmayı planladığı ifade edildi.

  1. 21.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berg sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA