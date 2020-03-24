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24 Mart 2020, Salı
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’dan dönemedi

Brezilya’dan dönemedi

'nın Brezilyalı orta sahası Charles, sakatlığının tedavisi için kısa süreliğine gittiği ülkesinde, koronavirüs nedeniyle karantinaya takıldı.

'nın Brezilyalı orta sahası Charles, sakatlığının tedavisi için kısa süreliğine gittiği ülkesinde, koronavirüs nedeniyle karantinaya takıldı. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Charles, karantina sürecinin sona ermesinin ardından uçuşlar da mümkün olması halinde Antalya'ya dönecek" bilgisini verdi.
  1. 24.3.2020
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