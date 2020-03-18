Ülkesinde karantinaya alınmıştı! Antalyaspor'dan Charles açıklaması - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Ülkesinde karantinaya alınmıştı! Antalyaspor'dan ilk açıklama

Ülkesinde karantinaya alınmıştı! 'dan açıklaması

Ülkesinde karantinaya alınmıştı! Antalyaspor'dan Charles açıklaması

Kulübü, ülkesi 'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan futbolcuları 'ın sağlık durumuyla alakalı açıklamada bulundu.

Kulübü, oyuncuları ile ilgili bir sağlık sorununun yaşanmadığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"'nın medyada çıkan beyanatı sonrası bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Futbolcumuz Charles ile ilgili bir sağlık sorunu yaşanmamakla birlikte, kendisine herkese uygulanan standart prosedür uygulanmaktadır. Tüm dünyanın ve ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği şu günlerde hiç kimseyi paniğe sevk etmemek, doğru bilgiyi vermek, halkımızı yanlış yönlendirmemek adına; Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'nın DG maçı sonrası yaptığı açıklamayı aynen ve tekrar paylaşıyoruz.

'Charles bu süreç yaşanmadan önce 2 günlük bir tedavi için gitti. Tedavisi bitti. Çok önemli bir oyuncumuz. Şu an 'da. Getirmek istedik, karantina süreciyle ilgili bunu yaşadık. üzeri uçtu Brezilya'ya. Göndermek zorundaydık, kendi doktoru vardı. Birlikte bu kararı verdik. Dönüşünde bu sorunu yaşıyoruz. Sadece Charles değil geçen hafta önceki hafta, yabancı ve yerli oyuncularımızın aileleri geldi, yakınları geldi aramızda oldular. Otelde olanlar var. Yurt dışına tekrar çıkamadılar. Bunlarla da birlikte yaşadık. Hastayız demiyoruz ama potansiyel hastayız, test yaptırmadık. İki hafta önce gribal enfeksiyon yaşayan 7 oyuncumuz oldu. Gustavo ve Celustka'yı maçlarda oynatamadık. Komplocu düşüncede değilim iyimser yaklaşıyoruz ama süreç bu. Kişisel tercihim maçların ertelenmesi. Ülkemizde de hastalık teşhisler gelişirse daha da uzayacak. Bu benim şahsi fikrim. Oyuncuların aileleriyle ilgili. Onlara ulaşamayan yabancı oyuncularımız var. Gidip gelemeyenler var. Her şeyden önemlisi hepimizin sağlığı, bu süreçte kararların birlikte alınması ihtiyacı var.'"

  1. 18.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ülkesinde karantinaya alınmıştı! Antalyaspor'dan Charles açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN