Antalya’dan tepki
F.Bahçe’yle berabere kalan Antalyaspor’da tepkiler dinmiyor. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Maçın 5 dakika uzaması saçmaydı. Uzatmaya 1,5 dakika eklenmesi de manidar" dedi.
F.Bahçe'yle berabere kalan Antalyaspor'da tepkiler dinmiyor. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Maçın 5 dakika uzaması saçmaydı. Uzatmaya 1,5 dakika eklenmesi de manidar. Hak ettiğimiz 3 puanın 2 puanını bıraktık" ifadelerini kullandı.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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