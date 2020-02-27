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27 Şubat 2020, Perşembe
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çıkışını sürdürmek istiyor

Antalyaspor çıkışını sürdürmek istiyor

'de 5 maçtır yenilmeyen ve 24. hafta karşılaşmasında 29 Şubat Cumartesi günü 'yi konuk etmeye hazırlanan Fraport TAV 'da yakalanan çıkışın sürdürülmesi hedefleniyor.

'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren, ligdeki son 5 karşılaşmasında ise 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak küme düşme hattından çıkıp, 11. sıraya yükselen , taraftarı önünde 'yi yenmek için sahaya çıkacak.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, yaptığı açıklamada, 'de yakaladıkları yenilmezlik serisini sürdürme hedefinde olduklarını söyledi.

Önlerindeki Fenerbahçe maçını da kazanmayı amaçladıklarını vurgulayan Öztürk, "Antalyaspor çıkışını sürdürecek. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandık. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Takım olarak hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Süper Lig'de kalan maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Gidebildiğimiz kadar gidelim istiyoruz. Güzel bir hava yakaladık. Bu havanın sonuna kadar devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

"İNŞALLAH O KUPAYI KALDIRAN TARAF BİZ OLURUZ"
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Öztürk, "Kupa finalinde Antalyaspor'u görmek istiyoruz. İnşallah o kupayı kaldıran taraf biz oluruz. Güzel bir yere geldik. Buraya kadar gelmişken bırakmak da istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, ara transfer döneminde kadroya dahil ettikleri oyuncuların takıma önemli bir katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

  1. 27.02.2020
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