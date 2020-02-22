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22 Şubat 2020, Cumartesi
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rekor kırdı

Antalya rekor kırdı

, altyapıya verdiği önemin karşılığını, oyuncularının birçok kategoride seçilmesiyle alıyor. Daha önce döneminde altyapısından 9 oyuncuyu gönderen ekibi, bu kez 14 oyuncusunun davet almasıyla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

, altyapıya verdiği önemin karşılığını, oyuncularının birçok kategoride seçilmesiyle alıyor. Daha önce döneminde altyapısından 9 oyuncuyu gönderen ekibi, bu kez 14 oyuncusunun davet almasıyla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

  1. 22.2.2020
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