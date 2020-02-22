Antalya rekor kırdı

Antalyaspor, altyapıya verdiği önemin karşılığını, oyuncularının birçok kategoride milli takımlara seçilmesiyle alıyor. Daha önce Hasan Akıncıoğlu döneminde altyapısından 9 oyuncuyu gönderen Akdeniz ekibi, bu kez 14 oyuncusunun davet almasıyla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.