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27 Şubat 2020, Perşembe
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’da 5 eksik var

Antalya’da 5 eksik var

’de fırtına gibi başlayan , sahasındaki F.Bahçe maçı öncesinde eksik futbolculardan dolayı sıkıntılı.

'de fırtına gibi başlayan , sahasındaki F.Bahçe maçı öncesinde eksik futbolculardan dolayı sıkıntılı. Kırmızı-beyazlılarda Sangare, , Bahadır Öztürk, sakatlık, de kart cezası nedeniyle yok
  1. 27.2.2020
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