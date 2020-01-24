Adis Jahovic imzaya kaldı!

Transferde şov yapan Antalyaspor, Lukas Podolski'den sonra Adis Jahovic'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor'la bonservis sorununu çözen kırmızı-beyazlılar, sağlık kontrolünden geçirdiği 32 yaşındaki Makedon golcüyle imzayı atması durumunda ligde oynayacakları Denizlispor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Jahovic, bu sezon oynadığı 23 maçta 14 gol, 1 asist yaptı.