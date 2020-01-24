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24 Ocak 2020, Cuma
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Adis Jahovic imzaya kaldı!

Adis Jahovic imzaya kaldı!

ile bonservis sorunu çözülen Makedon santrfor, sağlık kontrolünden geçti. İmzalar an meselesi.

şov yapan , 'den sonra Adis Jahovic'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 'la bonservis sorununu çözen kırmızı-beyazlılar, sağlık kontrolünden geçirdiği 32 yaşındaki Makedon golcüyle imzayı atması durumunda ligde oynayacakları Denizlispor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Jahovic, bu sezon oynadığı 23 maçta 14 gol, 1 asist yaptı.

  1. 24.1.2020
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