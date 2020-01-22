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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Ersan Gülüm ’da

Ersan Gülüm Antalya’da

Kudryashov, , ve 'yi renklerine katan , bir bomba daha patlattı.

Kudryashov, , ve 'yi renklerine katan , bir bomba daha patlattı. Kırmızı- beyazlılar, 'ın eski milli stoperi Ersan Adem Gülüm'ü de renklerine kattı. 32 yaşındaki oyuncunun bugün imza atması bekleniyor.
  1. 22.1.2020
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