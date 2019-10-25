Antalyaspor'da 3 eksik

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor yarın saat 15.00'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Atilla Konuk Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılarda teknik direktör Bülent Korkmaz, oyuncularına maçı kazanmak için takım halinde sahada rakipten daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini anlattı.



Antalyaspor'da, Fredy ve Harun Kavaklıdere sakatlığı, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Bahadır ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Cissokho da teknik direktör Bülent Korkmaz tarafından Sivas deplasmanında kadroya alınmadı.



Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, haftaiçi antrenmanlarda futbolcularla yaptığı konuşmalarda Gençlerbirliği maçının unutulup, Sivas deplasmanından puanlarla dönmeyi hedeflemeleri uyarısı yaptı.