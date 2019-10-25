Antalyaspor'da 3 eksik
Anlatyaspor'un deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçta Fredy ile Harun Kavaklıdere sakatlığı, Bahadır da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor yarın saat 15.00'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Atilla Konuk Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılarda teknik direktör Bülent Korkmaz, oyuncularına maçı kazanmak için takım halinde sahada rakipten daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini anlattı.
Antalyaspor'da, Fredy ve Harun Kavaklıdere sakatlığı, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Bahadır ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Cissokho da teknik direktör Bülent Korkmaz tarafından Sivas deplasmanında kadroya alınmadı.
Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, haftaiçi antrenmanlarda futbolcularla yaptığı konuşmalarda Gençlerbirliği maçının unutulup, Sivas deplasmanından puanlarla dönmeyi hedeflemeleri uyarısı yaptı.
- 25.10.2019
-
Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
-
Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
-
Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
Antalyaspor'da 3 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.