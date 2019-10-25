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25 Ekim 2019, Cuma
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'da 3 eksik

Antalyaspor'da 3 eksik

Anlatyaspor'un deplasmanda ile oynayacağı maçta Fredy ile sakatlığı, Bahadır da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

'in 9'uncu haftasında yarın saat 15.00'de deplasmanda ile karşılaşacak. Atilla Konuk Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılarda , oyuncularına maçı kazanmak için takım halinde sahada rakipten daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini anlattı.

Antalyaspor'da, Fredy ve sakatlığı, maçında kırmızı kart gören Bahadır ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Cissokho da teknik direktör Bülent Korkmaz tarafından deplasmanında kadroya alınmadı.

Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, haftaiçi antrenmanlarda futbolcularla yaptığı konuşmalarda Gençlerbirliği maçının unutulup, Sivas deplasmanından puanlarla dönmeyi hedeflemeleri uyarısı yaptı.

  1. 25.10.2019
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