Antalyaspor'un futbolcusu Drole'un ayağı kırıldı - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Antalyaspor'un futbolcusu Drole'un ayağı kırıldı

'un futbolcusu Drole'un ayağı kırıldı

Antalyaspor'un futbolcusu Drole'un ayağı kırıldı

, 'da 2'nci Lig ekibi  kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu 22 yaşındaki 'un ayağının kırıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"'nın kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcumuz 'nin ayağının kırıldığını üzülerek öğrendik. En kısa zamanda yeşil sahalara dönmesi dileğiyle."

2 YIL ÖNCE ANTALYASPOR'A GELDİ
'da Serie B takımlarından Perugia'dan 30 Ocak 2017'de kiralık olarak 'a gelen Jean Armel Drole, 1 Temmuz 2017'de satın alma opsiyonu kullanılarak kırmızı-beyazlı kulübün sporcusu oldu. Drole daha sonra 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor ve Las Palmas kulüplerinde kiralık olarak forma giydi. Drole, Antalyaspor formasıyla 'de 2016-2017 sezonunda 2, 2018-2019 sezonunda da 20 maçta forma giydi. Fildişi Sahili vatandaşı Jean Armel Drole, 16 yaşındayken futbolcu olma hayaliyle gittiği İtalya'da Afrikalıların kaldığı kenar mahallede, parası olmadığı zamanlarda sokakta yaşarken tesadüfen tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle futbol eğitimine başlamıştı.

  1. 11.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor'un futbolcusu Drole'un ayağı kırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN