Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu gözlenirken, maçı sık sık durduran Korkmaz, oyuncularına uyarılarda bulundu.
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Kagawa gün sayıyor
Toplam 2
Yorum
karakartal Sezon başında kagawa ve Burak alınsaydı şampiyonluğa oynuyor olurduk
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Kagawa gün sayıyor
Toplam 2
Yorum
karakartal Atiba-Dorukhan onların önünde Kagawa bu üçlü dışında orta saha sıradan olur
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Yabancıda kariyer
Toplam 1
Yorum
karakartal kariyerli kaliteli tecrübeli oyuncular genç olağanüstü yetenekli oyuncular dışındaki transferler takımı yıpratır
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