Antalyaspor'da ayrılık! Yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, Musa Nizam'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuzla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Altyapımızdan yetişen Musa Nizam'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.