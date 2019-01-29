Antalyaspor'da ayrılık! Yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı
29 Ocak 2019, Salı
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'da ayrılık! Yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı

Antalyaspor'da ayrılık! Yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı

ekiplerinden , 'la yollarını ayırdı.

'dan yapılan açıklamada, 'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuzla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Altyapımızdan yetişen Musa Nizam'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

  1. 29.1.2019 14:53
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