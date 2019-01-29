Antalyaspor'da ayrılık! Yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Musa Nizam'la yollarını ayırdı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, Musa Nizam'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuzla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Altyapımızdan yetişen Musa Nizam'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
- 29.1.2019 14:53
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Antalyaspor'da ayrılık! Yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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