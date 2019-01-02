Boffin satılamaz

Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da kaleci Ruud Boffin ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, başarılı eldiveni satarak transfer için bütçe yaratmayı istiyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ise Boffin'in satışına karşı çıktığı öğrenildi. Belçikalı kaleci, ligde ilk devrede 17 maçta da oynadı.