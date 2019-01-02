Boffin satılamaz – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Boffin satılamaz

Boffin satılamaz

'in ilk yarısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 'da kaleci ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

'in ilk yarısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 'da kaleci ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, başarılı eldiveni satarak transfer için bütçe yaratmayı istiyor. Teknik direktör 'ın ise Boffin'in satışına karşı çıktığı öğrenildi. Belçikalı kaleci, ligde ilk devrede 17 maçta da oynadı.

  1. 2.1.2019
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