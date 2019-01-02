Boffin satılamaz
Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da kaleci Ruud Boffin ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da kaleci Ruud Boffin ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, başarılı eldiveni satarak transfer için bütçe yaratmayı istiyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ise Boffin'in satışına karşı çıktığı öğrenildi. Belçikalı kaleci, ligde ilk devrede 17 maçta da oynadı.
- 2.1.2019
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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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