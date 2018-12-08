Antalyaspor, Bursaspor maçına hazır
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Bursaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Boffin, Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Cissokho, Celustka, Bahadır Öztürk, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Chico, Harun Alpsoy, Osman Çelik, Vainqueur, Barrada, Maicon, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç, Drole.
Uçakla İstanbul'a hareket eden kırmızı-beyazlı ekip, oradan kara yoluyla Bursa'ya gidecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Bursaspor-Antalyaspor karşılaşmasını, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
- 8.12.2018 15:54
- Trabzonspor - Atiker Konyaspor maçı hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta? | CANLI
- Beşiktaş, Malmö maçının hazırlıklarına başladı
- Bursaspor, Antalyaspor karşısında seriyi sürdürmek istiyor
- Mustafa Denizli: "İçimizde yaşadığımız sıkıntılara rağmen Avrupa hedefine ulaşmak istiyoruz"
- Sivasspor evinde Göztepe'yi 2 golle geçti! | MAÇ SONUCU | ÖZET
-
Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
-
Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
-
Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Antalyaspor, Bursaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.