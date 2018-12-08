Antalyaspor, Bursaspor maçına hazır – Fotomaç – 08 Aralık 2018
08 Aralık 2018, Cumartesi
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, maçına hazır

Antalyaspor, Bursaspor maçına hazır

, 'in 15. haftasında ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

, 'in 15. haftasında ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Bursaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

İdmanda taktik çalışan temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Boffin, Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, , Diego, Cissokho, Celustka, Bahadır Öztürk, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, , Chico, Harun Alpsoy, Osman Çelik, Vainqueur, Barrada, Maicon, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, , Drole.

Uçakla 'a hareket eden kırmızı-beyazlı ekip, oradan kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Bursaspor-Antalyaspor karşılaşmasını, hakem yönetecek.

  1. 8.12.2018 15:54
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