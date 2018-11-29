Antalyaspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
29 Kasım 2018, Perşembe
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maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antalyaspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü 'yi konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman yağmur altında gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenman, dar alanda 3 takım halinde oynanan maçla sona erdi.

İdmanı izleyen öğrenciler, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

  1. 28.11.2018 17:26
  2. Güncelleme: 29.11.2018 09:50
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