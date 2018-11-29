Antalyaspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman yağmur altında gerçekleştirildi.
Antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenman, dar alanda 3 takım halinde oynanan maçla sona erdi.
İdmanı izleyen öğrenciler, futbolcularla fotoğraf çektirdi.
- 28.11.2018 17:26
- Güncelleme: 29.11.2018 09:50
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacak!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Zagrep için rahat bir maç olacak , bu takımdan ne köy olur ne kasaba , Ali Koç başkan Fenerbahçe perişan.
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Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Şaşırdık mı hayır süper ligde hep bir bahane yaratmayı bilen galatasaray yönetimi bakalım bu yneilgiye ne bahane bulacak.
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Mustafa Cengiz: "Türkiye'ye ihanettir"
Toplam 2
Yorum
knnbjk hangi maçta veya maçlarda bedavan geldi. işinize nasıl gelirse. cüneyt çakır hakkındaki söyledikleriniz geliyor insanların aklına
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