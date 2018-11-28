Antalyaspor'un maçlarını oynadığı Antalya Stadı’nda zemin bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde müsabakanın oynanacağı Antalya Stadı'nda zeminin bozulan bölgeleri onarıldı. Stadın rutin bakım çalışmaları ise aynı anda devam ettirildi. Güneş görmeyen bölgelere uygulanan suni güneş sistemi, uzmanların kontrolünde devreye sokulup iyileştirme çalışması hızlandırıldı. Stat zemini Süper Lig'de oynanacak olan Göztepe maçının ardından acil olarak yeniden bakıma alınıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasına hazırlanacak.
- 28.11.2018 14:18
- Güncelleme: 28.11.2018 14:31
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İpler artık Semih Özsoy’da mı?
Toplam 1
Yorum
son söz yılmaz vural ve gençler oynasın harun-şener-yiğithan-striker-hasan-elif-ferdi-ozan-alper-barış-frey hepsi bizim topcular kiralık degil genç
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Andre Ayew şoku!
Toplam 4
Yorum
birisi ayevden çok daha iyiler var ama oynatılmıyordu bu onlar için şans
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Andre Ayew şoku!
Toplam 4
Yorum
tuncay 58 çok şükür
Antalya Stadı'nın zemini Göztepe maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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