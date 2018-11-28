Antalya Stadı'nın zemini Göztepe maçına hazır
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Stadı'nın zemini maçına hazır

Antalya Stadı'nın zemini Göztepe maçına hazır

'un maçlarını oynadığı Stadı’nda zemin bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Spor Toto 'in 14. haftasında , sahasında ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde müsabakanın oynanacağı Stadı'nda zeminin bozulan bölgeleri onarıldı. Stadın rutin bakım çalışmaları ise aynı anda devam ettirildi. Güneş görmeyen bölgelere uygulanan suni güneş sistemi, uzmanların kontrolünde devreye sokulup iyileştirme çalışması hızlandırıldı. Stat zemini Süper Lig'de oynanacak olan Göztepe maçının ardından acil olarak yeniden bakıma alınıp, 'nda oynanacak olan karşılaşmasına hazırlanacak.

  1. 28.11.2018 14:18
  2. Güncelleme: 28.11.2018 14:31
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