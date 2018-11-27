Antalyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları devam etti - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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Antalyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları devam etti

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
27 Kasım 2018 Salı, 16:45:11 Güncelleme: 16:45:57
Antalyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları devam etti

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman takım halinde düz koşu ile başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptırdı.

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Antalyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları devam etti

Daha sonra 2 ayrı grup halinde taktiksel çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, antrenmanı dar alanda oynanan turnuva maçı ile bitirdi.

Antalyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları devam etti

Antrenmanın sonunda ise Osman Çelik için sahada doğum günü kutlaması yapıldı. Pasta kesiminden sonra teknik heyet ve takım arkadaşları Osman Çelik'i tebrik etti.

Antalyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları devam etti
Antalyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları devam etti
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