Antalyaspor taktik çalıştı
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 13. hafta maçında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Antalyaspor 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde sürdürdü. Antrenmanda taktik ağırlıklı antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından taktiksel çalışmada hücum ve savunma oyun planları üzerinde duruldu. Antrenman, taktik provalarının yapıldığı çift kale maçla sona erdi.
- 21.11.2018 15:28
- Güncelleme: 21.11.2018 15:41
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
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