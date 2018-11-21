Antalyaspor taktik çalıştı
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    taktik çalıştı

    Antalyaspor taktik çalıştı

    Lefter Küçükandonyadis sezonu 13. hafta maçında deplasmanda 'la karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürüyor.

    24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda 'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde sürdürdü. Antrenmanda taktik ağırlıklı antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından taktiksel çalışmada hücum ve savunma oyun planları üzerinde duruldu. Antrenman, taktik provalarının yapıldığı çift kale maçla sona erdi.

    1. 21.11.2018 15:28
    2. Güncelleme: 21.11.2018 15:41
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