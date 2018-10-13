Doukara marketten yeşil sahaya indi! – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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HEPSİ
    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    marketten yeşil sahaya indi!

    Doukara marketten yeşil sahaya indi!
    ANTALYA'NIN golcüsü , filmlere konu olacak bir hayat hikayesine sahip. 'da Senegalli göçmen bir ailenin 7 çocuğundan en küçüğü olan Doukara, çocukluğunda geceleri süper markette reyon düzenleyicisi olarak çalışırken, yıldız futbolcu olmayı hayal ettiğini söyledi. Hayallerine ulaşıp , ve ardından 'de forma giyen Doukara, bu sezon 7 maçta 2 gol, 2 asiste ulaştı.
    1. 13.10.2018
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