Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı: "Hedefimiz 3 puan" – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Basın Sözcüsü Arıcı: "Hedefimiz 3 puan"

    Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı: "Hedefimiz 3 puan"

    Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, lige puansız başladıklarını belirterek, " maçına galibiyet için çıkıyoruz. Hedefimiz 3 puan" dedi.

    ekiplerinden Antalyaspr, yarın sahasında ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda kart cezalısı Charles ile sakatlığı nedeniyle Zeki forma giyemeyecek. Teknik direktör yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor maçında 3 puanı hedefliyor.
    Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, kulübün ekonomik yönden zor günler geçirdiğine değindi. Antalyaspor'u bu zor günleri aşmasında taraftar ve Antalya halkının desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Arıcı, iş adamların, spor severlerin takıma sahip çıkmasını istedi.
    Ligin ilk haftası deplasmanda iyi onamalarına rağmen maçı kaybederek, sezona puansız başladıklarını hatırlatan Arıcı, "Bu hafta çok zor maç oynayacağız. Lige puansız başladık. Hedefimiz 3 puan galibiyet için Atiker Konyaspor maçına çıkıyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Yarın ki maçta tribünlerin dolu olmasını talep ediyoruz. Antalya'da yaşayanların Antalyaspor taraftarının tribünleri doldurup, takımı desteklemelerini diliyoruz" dedi.

    1. 17.8.2018 14:56
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