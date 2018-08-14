Antalya’da lisans krizi – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Antalya’da lisans krizi

    Antalya’da lisans krizi

    'da Kayserispor maçı öncesinde yeni transferler Serdar Özkan ile Aly Cissokho kadroya dahil edilmedi.

    Geçen sezonun ilk devresinde 'da görev yapan Rıza Çalımbay ile futbolcu 'a olan borç sebebiyle kırmızı- beyazlıların iki transfere lisans çıkaramadığı bildirildi.
    1. 14.8.2018 00:58
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