Antalyaspor tek attı: 1-0
Sezon hazırlıklarını Hollanda kampında sürdüren Antalyaspor, Fortuna Sittard ile oynadığı dostluk maçını 1-0 kazandı.
Sezon hazırlıklarını Hollanda kampında sürdüren Antalyaspor, Fortuna Sittard ile oynadığı dostluk maçını 1-0 kazandı. İlk hazırlık maçının devresi golsüz sona erdi. 53'te Musa Nizam ceza sahasında yerde kaldı. Hakemin avantaja bıraktığı pozisyonda Halim Terry golü attı.
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