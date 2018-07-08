Ramon Motta izin alamadı – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    izin alamadı

    Ramon Motta izin alamadı
    Sol bek için de çalışmalarına devam eden , eski oyuncusu transferinde sonuç alamadı. Antalya Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, "Motta ile her konuda anlaştık fakat Vasco da Gama başkanı izin vermedi. Takviye çalışmalarımız sürüyor" dedi.
    1. 8.7.2018
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