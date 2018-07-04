Antalyaspor'da lig hazırlıkları – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da lig hazırlıkları

    Antalyaspor'da lig hazırlıkları

    ekiplerinden , yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarını 'da sürdürüyor.

    hazırlıklarını 'da sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekibin sabah antrenmanı düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kaleciler takımdan ayrı kuvvet-dayanıklılık çalıştı. Teknik direktör daha sonra 2 kez pas-uyumluluğu ve şut çalışması yaptırdı. Antrenman, 2 tur halinde yapılan düz koşu ile sona erdi. Kırmızı beyazlı ekip kamp boyunca günde iki antrenman yapacak.

    1. 4.7.2018 15:45
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