Antalyaspor'da lig hazırlıkları
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor.
Antalyaspor Süper Lig hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekibin sabah antrenmanı düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kaleciler takımdan ayrı kuvvet-dayanıklılık çalıştı. Teknik direktör Bülent Korkmaz daha sonra 2 kez pas-uyumluluğu ve şut çalışması yaptırdı. Antrenman, 2 tur halinde yapılan düz koşu ile sona erdi. Kırmızı beyazlı ekip kamp boyunca günde iki antrenman yapacak.
- 4.7.2018 15:45
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
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aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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