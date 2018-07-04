Antalyaspor'da lig hazırlıkları

Antalyaspor Süper Lig hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekibin sabah antrenmanı düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kaleciler takımdan ayrı kuvvet-dayanıklılık çalıştı. Teknik direktör Bülent Korkmaz daha sonra 2 kez pas-uyumluluğu ve şut çalışması yaptırdı. Antrenman, 2 tur halinde yapılan düz koşu ile sona erdi. Kırmızı beyazlı ekip kamp boyunca günde iki antrenman yapacak.