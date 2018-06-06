Kupaya 2 isim – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Kupaya 2 isim

    Kupaya 2 isim
    'nda, ekiplerinden 2 oyuncu mücadele edecek. Rusya'daki Dünya Kupası'nda, Antalya ve Alanya'dan birer oyuncu mücadele edecek. 'un sağ beki Lamine Gassama, Senegal ve 'un stoperi Johan Djourou, forması ile boy gösterecek.
    1. 6.6.2018
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