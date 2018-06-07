Johan Djourou’ya çizmeden talip var – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    08 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ’ya çizmeden talip var

    Johan Djourou’ya çizmeden talip var

    ’un stoperi ’u Seri A ekibi ’ın kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

    Geçen sezon küme düşme hattının 3 puan üzerinde 38 puanla 17. sırada tamamlayan İtalyan ekibi savunmasına takviye yapmak istiyor. geçen sezon boyunca kalesinde 59 gol görmüş ve ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olmuştu. Kırmızı-beyazlı formayı geçen sezon 18 maçta sırtına geçiren başarılı stoper 1 golle skora katkı verdi. Sözleşmesi 2019'da sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncunun transfermarkt değeri 850 bin Euro civarında.
    1. 7.6.2018 11:19
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