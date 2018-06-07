Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz açıklaması
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürürken, kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Bülent Korkmaz ile anlaşıldığı iddiaları yalanlandı.
Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, yaptığı açıklamada, Bülent Korkmaz ile bir görüşme yapmadıklarını söyledi.
Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü söyleyen Şefik Öz, "Bülent hoca ile herhangi bir görüşmemiz söz konusu değil ancak teknik direktör arayışlarımız sürüyor, Bülent hoca da listemizde yer alıyor. Kendisi ile görüşmedik ama bu görüşmeyeceğimiz anlamına gelmez. Kendisi beğendiğimiz bir hoca. İleriki dönemlerde bir görüşme yapabiliriz" dedi.
- 7.6.2018 23:07
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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