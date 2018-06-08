Bülent Korkmaz Antalyaspor’da – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    <a href="/index/bulent-korkmaz?id=e53fb831-73e1-4d49-bc16-c0875db942fd" class="" rel="tag">Bülent Korkmaz</a> <a href="/index/antalyaspor?id=ebfc0643-14dd-4d90-9eb5-b973177a2704" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>’da
    Bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren , deneyimli çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardı. Erol Bulut ve gibi isimlerle de görüşmeler gerçekleştiren 'un isminde fikir birliğine vardığı kaydedildi.
    1. 8.6.2018
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