Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'da dönemi

    Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

    ekiplerinden , teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirdi

    Bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren , deneyimli çalıştırıcı ile anlaşmaya vardı.
    1. 9.6.2018 16:02
    2. Güncelleme: 9.6.2018 16:52
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