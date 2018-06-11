Korkmaz geliyor – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Korkmaz geliyor

    Korkmaz geliyor
    , anlaşmaya vardığı için geri sayıma geçti. Erol Bulut ve hamlelerinden sonuç alamayınca Bülent Korkmaz'da karar kılan kırmızı-beyazlılar, birkaç gün içinde genç teknik adamla resmi sözleşmeyi imzalayacak.
    1. 11.6.2018
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