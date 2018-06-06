Antalya’da bilmece – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’da bilmece

    Antalya’da bilmece
    'un yeni teknik direktörü bugün belli oluyor. Başkan Cihan Bulut, imza atılacak ismin daha önce Antalya'da görev yaptığını ve yerli olduğunu belirtti. Rıza Çalımbay'la ise mali konularda anlaşılmasının zor olduğu bildirildi.
    1. 6.6.2018
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