Antalyaspor’da yeni teknik direktör yarın belli oluyor – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’da yeni teknik direktör yarın belli oluyor

    <a href="/index/antalyaspor?id=ebfc0643-14dd-4d90-9eb5-b973177a2704" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>’da yeni teknik direktör yarın belli oluyor

    ’un yeni Teknik Direktörü yarın belli oluyor. İmza atılacak ismin daha önce ’da görev yapan bir hoca olacağı öğrenildi.

    'da teknik direktör belirsizliği son buluyor. ile yollarını ayırdıktan sonra yerli ve yabancı birçok teknik adamla görüşen , teknik adam arayışlarının sonuna geldi. Başkanı Cihan Bulut, dün katıldığı bir televizyon programında yeni teknik direktörlerinin yerli ve daha önce Antalyaspor'da çalışmış biri olacağını açıkladı. Bulut, "Takımın yeni teknik direktörünü çarşamba günü açıklayacağız" dedi. Başkanın açıklamasının ardından gözler, 'a çevrildi fakat deneyimli teknik adamla mali konulardan dolayı yeniden anlaşmanın zor olduğu belirtiliyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte yakın zamanda görev alan yerli teknik adamlar ise şu şekilde; , , , , , ve .
    1. 5.6.2018 11:25
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