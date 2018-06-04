Antalyaspor’da Sergen Yalçın sesleri – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    ’da sesleri

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    'la yola devam etmeyi düşünmediği öğrenilen 'a talip oldu.

    Kırmızı-beyazlıların, Erol Bulut'un Y.Malatya'yla devam kararı almasından sonra rotasını Yalçın'a çevirdiği öğrenildi. Listede İrfan Buz, Fuat Çapa ve Bülent Uygun'un da yer aldığı bildirildi.
    1. 4.6.2018
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