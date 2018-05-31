Antalyaspor ligin en yaşlı 5.takımı – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    ligin en yaşlı 5.takımı

    Antalyaspor ligin en yaşlı 5.takımı

    , transfermarkt verilerine göre ligin en yaşlı 5. takımı olurken, 28,6 yaş ortalamasına sahip.

    , transfermarkt verilerine göre ligin en yaşlı 5.takımı oldu. Kadrosunda 30 yaş üstü 5 oyuncusu bulunan kırmızı-beyazlıların en yaşlı oyuncusu 31 maçta 1 gol 1 asistle oynayan 33 yaşındaki yaşındaki ön libero Charles oldu. 32 yaşındaki forvet Deniz Kadah, 25 maçta 9 gol 2 asistle katkı sağlarken, aynı yaşta olan orta saha oyuncusu ise 19 maçta 1 asist üretebildi. 32'lik stoper Diego Angelo 33 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asistle oynadı. 31 yaşındaki stoper Chico, 18 maçta gol ya da asist üretemedi.

    ekibinin en genç oyuncuları ise 21 yaşında olan orta saha mevkiinde görev alan Harun Alpsoy ve stoper Yusuf Çelik oldu. Harun 16 maçta takımına 1 golle katkı sağlarken, Yusuf ise sadece 4 maçında forma giydi ve takımına skor katkısı veremedi.

    'de ligin en yaşlı takımı ise geçen 2 sezonda da şampiyonluk mücadelesi veren oldu. Turuncular 30,3 yaş ortalamasına sahip. En genç takım ise 25,4 yaş ortalaması ile .
    1. 31.5.2018 10:42
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