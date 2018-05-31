Antalyaspor ligin en yaşlı 5.takımı
Antalyaspor, transfermarkt verilerine göre ligin en yaşlı 5. takımı olurken, 28,6 yaş ortalamasına sahip.
Akdeniz ekibinin en genç oyuncuları ise 21 yaşında olan orta saha mevkiinde görev alan Harun Alpsoy ve stoper Yusuf Çelik oldu. Harun 16 maçta takımına 1 golle katkı sağlarken, Yusuf ise sadece 4 Türkiye Kupası maçında forma giydi ve takımına skor katkısı veremedi.
Süper Lig'de ligin en yaşlı takımı ise geçen 2 sezonda da şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir oldu. Turuncular 30,3 yaş ortalamasına sahip. En genç takım ise 25,4 yaş ortalaması ile Kasımpaşa.
- 31.5.2018 10:42
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
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