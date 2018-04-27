Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır

    , 'in 31. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    karşılaşması öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki son antrenmanda, kırmızı-beyazlı ekip taktik çalıştı.

    ekibi, idmanın ardından kampa girdi.

    Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak -Trabzonspor karşılaşmasını, hakem yönetecek.

    Kırmızı-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

    Ferhat Kaplan, Boffin, Ozan Evrim Özenç, Diego, Celustka, , Musa Nizam, Chico, Charles, Deniz Kadah, Maicon, Djourou, Sakıb Aytaç, Vainqueur, Emre Güral, Hakan Özmert, Danilo, Doukara, Nazım Sangare, Harun Alpsoy, Jevtovic.

    1. 27.4.2018 22:58
    2. Güncelleme: 27.4.2018 23:08
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