Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor karşılaşması öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki son antrenmanda, kırmızı-beyazlı ekip taktik çalıştı.
Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girdi.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Ferhat Kaplan, Boffin, Ozan Evrim Özenç, Diego, Celustka, Yekta Kurtuluş, Musa Nizam, Chico, Charles, Deniz Kadah, Maicon, Djourou, Sakıb Aytaç, Vainqueur, Emre Güral, Hakan Özmert, Danilo, Doukara, Nazım Sangare, Harun Alpsoy, Jevtovic.
- 27.4.2018 22:58
- Güncelleme: 27.4.2018 23:08
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Real Madrid ve Ronaldo'dan tarihi rekor!
Toplam 2
Yorum
NURRON ADIN LAZIM DEĞİL AMA SENDE BENDENSİN O TAM BİR KING
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 5
Yorum
XBey Helal olsun mesut sana.
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Murat Yıldırım: "Yanlışım fotoğrafı paylaşmak oldu"
Toplam 3
Yorum
Kartal1903 Bence paylaşımından dolayı kendisine ceza verilmeli. Beşiktaş hukukçuları da halkı kin ve nefrete sevk etme suçundan dava etmelidir
Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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