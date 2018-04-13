Şefik Öz'e doğum günü sürprizi – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'e sürprizi

    Şefik Öz'e doğum günü sürprizi

    Antalyasporlu futbolcular, 61 yaşında giren asbaşkan 'e sürpriz düzenledi.

    kaptanı ve diğer futbolcular, kulüp tesislerinde Antalyaspor Başkanı ve ile görüşme halinde olan asbaşkan 'e doğun günü sürprizi yaptı. Diego ve takım arkadaşları Şefik Öz için hazırladıkları pastayla odaya girdi. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Öz, alkışlar eşliğinde mumları söndürüp pastayı kesti. Diego Angelo, pastanın ilk dilimini kendi eliyle asbaşkan Şefik Öz'e yedirdi. Cihan Bulut ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Şefik Öz'ün yeni yaşının takıma uğur getirmesini, maçının kazanılması dileğinde bulundu. Kaptan Diego Angelo ise galibiyet dilekleri için teşekkür ederek, "Takım olarak kendimize güveniyoruz" dedi.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:08
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