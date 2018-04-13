Şefik Öz'e doğum günü sürprizi
Antalyasporlu futbolcular, 61 yaşında giren asbaşkan Şefik Öz'e sürpriz doğum günü düzenledi.
Antalyaspor kaptanı Diego Angelo ve diğer futbolcular, kulüp tesislerinde Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüşme halinde olan asbaşkan Şefik Öz'e doğun günü sürprizi yaptı. Diego ve takım arkadaşları Şefik Öz için hazırladıkları pastayla odaya girdi. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Öz, alkışlar eşliğinde mumları söndürüp pastayı kesti. Diego Angelo, pastanın ilk dilimini kendi eliyle asbaşkan Şefik Öz'e yedirdi. Cihan Bulut ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Şefik Öz'ün yeni yaşının takıma uğur getirmesini, Atiker Konyaspor maçının kazanılması dileğinde bulundu. Kaptan Diego Angelo ise galibiyet dilekleri için teşekkür ederek, "Takım olarak kendimize güveniyoruz" dedi.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:08
-
Arda Turan'ın en zor maçı!
Toplam 12
Yorum
Galatasaray Rakibimize gitti saygı duymak lazım demek ki Galatasaraylı değilmiş. Başakşehirde Ardaya hayırlı işler, bol kazançlar.
-
Aykut Kocaman, Fenerbahçe tarihine geçiyor
Toplam 1
Yorum
sam Bence de tarihe geçecek yaptigi suni hesaplar tutmaz Sivasta 3 yer gelir.al sana tarih.sonra Sampiyon olmamiz zor gozukuyor der.
-
Rıza Çalımbay'ı eksikler düşündürüyor
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ çok düşünme hoca, tam kadro halinide gördük
Şefik Öz'e doğum günü sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.