Antalyaspor’dan Eto’o mesajı – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    ’dan Eto’o mesajı

    Antalyaspor’dan Eto’o mesajı
    Konya forması giyen Eto'o'nun bu hafta karşılaşacakları Antalya'dan futbolcuları aradığı ileri sürülmüştü. Güney ekibinin hocası Hamza Hamzaoğlu ise iddialara kısa bir yanıt verdi: "Şu an gerginlik yaratacak bir durumumuz yok. Taraftardan ricam Eto'o'yu da iyi karşılasınlar" dedi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:10
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