Antalyaspor’dan Eto’o mesajı

Konya forması giyen Eto'o'nun bu hafta karşılaşacakları Antalya'dan futbolcuları aradığı ileri sürülmüştü. Güney ekibinin hocası Hamza Hamzaoğlu ise iddialara kısa bir yanıt verdi: "Şu an gerginlik yaratacak bir durumumuz yok. Taraftardan ricam Eto'o'yu da iyi karşılasınlar" dedi.