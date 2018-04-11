Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Süper Lig'in 29. haftasında, 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'da sahasında Atiker Konyaspor'la karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Son 3 maçını kazanarak büyük moral bulan kırmızı-beyazlılarda antrenman Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve taktik çalışmalar yapılan antrenman, 5'e 2 pas ve yarı sahada taktik maçla devam etti.
Spor Süper Lig'in 29. haftasında, 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'da sahasında Atiker Konyaspor'la karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Son 3 maçını kazanarak büyük moral bulan kırmızı-beyazlılarda antrenman Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve taktik çalışmalar yapılan antrenman, 5'e 2 pas ve yarı sahada taktik maçla devam etti.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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