Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 29. haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 29. haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.
    Spor Süper Lig'in 29. haftasında, 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'da sahasında Atiker Konyaspor'la karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Son 3 maçını kazanarak büyük moral bulan kırmızı-beyazlılarda antrenman Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve taktik çalışmalar yapılan antrenman, 5'e 2 pas ve yarı sahada taktik maçla devam etti.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN