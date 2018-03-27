Antalyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor ile 31 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, 5'e 2 pas ve yarı sahada yapılan taktiksel çalışmayla sona erdi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:44
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Bir taşla iki kuş! Akbaba'da takas formülü...
Toplam 1
Yorum
Mehmet Abi kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmesin. Türk futbolcuyu bitirme klubü orası. Oraya gitmesin de nereye giderse gitsin.
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7 dev kulüp genç yıldızı izlemeye geliyor!
Toplam 3
Yorum
wolverine82 bjk talisca nın yerine tek istediğim futbolcudur ama avrupanın dev kuluplerine gidecekse çok iyi olur Allah yolunu açık etsin kardeşim
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 11
Yorum
SONER ACINACAK HALDESİN ARTIK AMA ONUDA HAKETMİYORSUN İNANKİ
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