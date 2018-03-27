Antalyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'da maçı hazırlıkları

    <a href="/index/antalyaspor?id=ebfc0643-14dd-4d90-9eb5-b973177a2704" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>'da <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> maçı hazırlıkları

    , Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında ile 31 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

    Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, 5'e 2 pas ve yarı sahada yapılan taktiksel çalışmayla sona erdi.


    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:44
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