Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor ile 31 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, 5'e 2 pas ve yarı sahada yapılan taktiksel çalışmayla sona erdi.