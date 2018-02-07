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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    'da G.Saray maçı hazırlıkları

    Antalyaspor'da G.Saray maçı hazırlıkları

    , 'in 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşuyla başladı. Oyuncular ardından eğitsel oyun çalıştı. Hunilerle oynanılan bu oyunda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. İdman, küçük sahada çift kale maçla sona erdi.

    Sakatlıkları bulunan ve William Vainqueur, antrenmana katılmazken, tedavileri devam eden ile Nazım Sangare ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    Antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kırmızı-beyazlı futbolcu Yekta Kurtuluş, karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

    Takım olarak yükselişlerine devam etmek istediklerini dile getiren Yekta, "Galatasaray da puan kaybını telafi etmek isteyecektir. İç sahada deplasmana göre daha iyi oynuyorlar. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel bir müsabaka olacak." ifadelerini kullandı.

    Orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ise üç haftadır sahada mücadele eden, galip gelmek isteyen bir olduğunu aktardı.

    deplasmanından mutlu dönmek istediklerini vurgulayan Zeki, "Galatasaray ile deplasmanda oynamak kolay değil ancak zoru başarırsak bir yerlere varabiliriz. Çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:39
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