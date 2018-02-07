Antalyaspor'da G.Saray maçı hazırlıkları

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşuyla başladı. Oyuncular ardından eğitsel oyun çalıştı. Hunilerle oynanılan bu oyunda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. İdman, küçük sahada çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve William Vainqueur, antrenmana katılmazken, tedavileri devam eden Yekta Kurtuluş ile Nazım Sangare ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kırmızı-beyazlı futbolcu Yekta Kurtuluş, Galatasaray karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Takım olarak yükselişlerine devam etmek istediklerini dile getiren Yekta, "Galatasaray da puan kaybını telafi etmek isteyecektir. İç sahada deplasmana göre daha iyi oynuyorlar. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel bir müsabaka olacak." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ise üç haftadır sahada mücadele eden, galip gelmek isteyen bir Antalyaspor olduğunu aktardı.

İstanbul deplasmanından mutlu dönmek istediklerini vurgulayan Zeki, "Galatasaray ile deplasmanda oynamak kolay değil ancak zoru başarırsak bir yerlere varabiliriz. Çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.