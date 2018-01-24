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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    , Katar yolcusu

    Nasri, Katar yolcusu
    ANTALYASPOR'DA yaprak dökümü sürüyor. Takımın dünya yıldızlarından Samir için Asbaşkan Şefik Öz, "Nasri, ayrılırken çok ciddi bir rakam talep etti. Uzun pazarlıklardan sonra çok az bir fark kaldı. Hak ettiği paraların pazarlığı bu... Anlaşabilirsek yolları ayıracağız. Anlaşmaya çok az kaldı. Bize resmi bir teklif yok ama kendisine Katar başta olmak üzere pek çok teklif geldiği söyleniyor" diye konuştu
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:19
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