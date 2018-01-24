Nasri, Katar yolcusu
ANTALYASPOR'DA yaprak dökümü sürüyor. Takımın dünya yıldızlarından Samir Nasri için Asbaşkan Şefik Öz, "Nasri, ayrılırken çok ciddi bir rakam talep etti. Uzun pazarlıklardan sonra çok az bir fark kaldı. Hak ettiği paraların pazarlığı bu... Anlaşabilirsek yolları ayıracağız. Anlaşmaya çok az kaldı. Bize resmi bir teklif yok ama kendisine Katar başta olmak üzere pek çok teklif geldiği söyleniyor" diye konuştu
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
-
Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
-
Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Nasri, Katar yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.