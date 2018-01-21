Hamzaoğlu mücadeleden memnun
Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyuncularının sahada tüm istediklerini yaptıklarını belirterek, ”Geriye düşmemize rağmen skoru değiştirmek için mücadele eden takımımız vardı, puan alsaydık daha güzel olurdu” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, keyifli ve güzel bir maç olduğunu belirterek, sonucun lehlerine bitmemesinin üzücü olduğunu kaydetti.
Oyuncularını sahadaki mücadelelerinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "Kısa süreli birlikte çalışmamıza rağmen düşündüğümüz oyunu sahaya yansıttılar. Karşılaşmaya iyi başladık. Maçın başında golü de bulduk. Geriye düşmemize rağmen skoru değiştirmek için mücadele eden takımımız vardı. Kazansaydık ya da beraberlik alsaydık çok daha güzel olacaktı. Beşiktaş'ı kutluyorum" diye konuştu.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:47
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
ts çok iyi bir stoper ve golcü kanat oyuncusu şart yoksa işimiz yaş çok ağlarız !!
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Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
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