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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Hamzaoğlu mücadeleden memnun

    Hamzaoğlu mücadeleden memnun

    Teknik Direktörü , oyuncularının sahada tüm istediklerini yaptıklarını belirterek, ”Geriye düşmemize rağmen skoru değiştirmek için mücadele eden takımımız vardı, puan alsaydık daha güzel olurdu” dedi.

    'in 18. Haftasında , sahasında karşılaştığı 'a 2-1 mağlup oldu.
    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, keyifli ve güzel bir maç olduğunu belirterek, sonucun lehlerine bitmemesinin üzücü olduğunu kaydetti.

    Oyuncularını sahadaki mücadelelerinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "Kısa süreli birlikte çalışmamıza rağmen düşündüğümüz oyunu sahaya yansıttılar. Karşılaşmaya iyi başladık. Maçın başında golü de bulduk. Geriye düşmemize rağmen skoru değiştirmek için mücadele eden takımımız vardı. Kazansaydık ya da beraberlik alsaydık çok daha güzel olacaktı. Beşiktaş'ı kutluyorum" diye konuştu.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:47
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