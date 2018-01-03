Jeremy Menez'in yeni adresi belli oldu
Antalyaspor'dan ayrılık kararı alan Jeremy Menez, Club America ile anlaşmaya vardı
ANTALYA BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURDU
Antalyaspor'dan olan 540 bin Euro alacaklarını bırakan ve yaklaşık 250 bin Euro da bonservis ücreti getiren 30 yaşındaki futbolcunun, ayrılığının da resmiyet kazandığı ifade edildi. Yapılan anlaşmaların ardından Menez'in transferiyle birlikte Antalyaspor'un yaklaşık 800 bin euro kazanımı oldu.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:13
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
Jeremy Menez'in yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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