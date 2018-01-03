 Jeremy Menez'in yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    'in yeni adresi belli oldu

    Jeremy Menez'in yeni adresi belli oldu

    'dan ayrılık kararı alan , ile anlaşmaya vardı

    'un sezon başında kadrosuna dahil ettiği ancak uzun süredir yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen , ile anlaşmaya vardı. Jeremy Menez, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 9 maçta 307 dakika sahada kalan ve gol atma başarısı gösteremedi.

    ANTALYA BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURDU
    Antalyaspor'dan olan 540 bin Euro alacaklarını bırakan ve yaklaşık 250 bin Euro da bonservis ücreti getiren 30 yaşındaki futbolcunun, ayrılığının da resmiyet kazandığı ifade edildi. Yapılan anlaşmaların ardından Menez'in transferiyle birlikte Antalyaspor'un yaklaşık 800 bin euro kazanımı oldu.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:13
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